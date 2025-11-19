به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دبیر ستاد ملی جمعیت با بیان اینکه ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به موضوع غربالگری جنین اشاره دارد، گفت:طرح غربالگری امروز در کشور ما اجرا می‌شود و ممنوعیتی برای ادامه اجرای این طرح نیست.

مرضیه وحید دستجردی با تأکید بر اینکه برخی تلاش داشتند تا ممنوعیتی را در قانون ایجاد کنند، افزود: با پی گیری‌هایی که متخصصان زنان و زایمان انجام دادند، این کار صورت نگرفت و غربالگری همچنان ادامه دارد و حتی در قانون هم تعریف شده است.

در آخرین بسته اصفهان جوان آبان ماه، امکان ثبت نام سهام دولتی نوزدان متولد سال ۱۴۰۱، پیگیری تعدد فرزندان و وضع یارانه و سهم اصفهان از ۲۵ جایزه سومین رویداد ملی جوانی جمعیت بررسی شده است.

ثبت نام سهام عدالت نوزادان متولد سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ از طریق سامانه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند امکان پذیر است. والدین یا سرپرستان قانونی نوزادان باید با ورود به این سامانه و انتخاب بخش پنجره تشویق جوانی جمعیت، گزینه مربوط به سهام نوزادان را انتخاب کنند.

برای نوزاد متولد شده در سال ۱۴۰۱ مبلغ یک و نیم میلیون تومان اختصاص یافته و تاکمتر از ۲۴ سالگی فرد قابل برداشت نیست مگر اینکه صاحب سهام ازدواج کند.

در سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت، اصفهان سه جایزه از ۲۵ جایزه را از آن خود کرد.

در این رویداد ملی با حضور رئیس جمهور از مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان، سیده پروین امامی خبرنگار خبرگزاری صداو سیمای استان اصفهان و مجموعه مردمی مادرانه به عنوان فعالان برتر کشور در حوزه خانواده و جوانی جمعیت تجلیل شد.

به گفته مهدی کریمی معاون اجتماعی اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی، ملاک‌های مختلفی برای دهک بندی خانوار وجود دارد و سرپرستان خانوار می‌توانند برای اعتراض به قطع یارانه وارد سامانه حمایت معیشتی به نشانی hemayat.mcls.gov.ir شوند.