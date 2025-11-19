از هر ۱۰۰ ایرانی، ۳۴ نفر بازیکن بازیهای رایانهای هستند
بنیاد ملی بازیهای رایانهای شاخصترین اطلاعات مصرف بازیهای دیجیتال ایران در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد و براساس این پیمایش ملی دوسالانه، میانگین سنی ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار بازیکن ایرانی، ۲۹ سال است و ۶۱ درصد از بازیکنان مرد و ۳۸ درصد زنان هستند.
گزارش کامل پیمایش مصرف بازیکنان بازیهای دیجیتال ایران در سال ۱۴۰۲ از اینجا قابل مشاهده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، براساس یافتههای بنیاد ملی بازیهای رایانهای در سال ۱۴۰۲، تعداد بازیکنان ایران با توجه به جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران در سال ۱۴۰۲ به ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسیده است. اگرچه در مجموع از سال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۲ تعداد بازیکنان ایرانی با نرخ رشد ترکیبی سالیانه ۷ درصد افزایش یافته، اما این روند در تمام سالها یکنواخت نبوده و از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ احتمالاً بهطور موقت با کاهش نسبی همراه شده است.
در نتیجه کاهش تعداد بازیکنان از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ را احتمالاً میتوان ترکیبی از چند عامل پایان کرونا، تغییر الگوی مصرف کاربران، بلوغ بازار بازی و رقابت با دیگر اشکال سرگرمی دیجیتال دانست.
گزارش منتشر شده مبتنی بر دادههای حاصل از یک پیمایش ملی است که طی آن اطلاعات ۶ هزار و ۵۲۱ خانوار (معادل ۲۰،۹۰۱ نفر) گردآوری گردید. در این پیمایش با ۶ هزار و ۵۲۱ فرد تماس گرفته و اطلاعات تک تک افراد خانوار ثبت شده است.
در این بین ۳ هزار و ۴۲ خانوار حداقل یک نفر بازیکن گیمر در خانواده داشتهاند. در مجموع با احتساب تمامی اعضای خانوار که وضعیت گیمر بودن یا نبودن آنها ثبت شده است، ۲۰ هزار و ۹۰۱ نفر مورد بررسی قرار گرفتهاند و ۶ هزار و ۶۸۰ نفر در سال ۱۴۰۲ با یکی از دستگاههای کامپیوتر، لپتاب، گوشی هوشمند، تبلت و یا کنسول بیش از یک ساعت در هفته بازی کردهاند.
- بنا بر پیمایش حاضر ۵۷ و ۶ دهم درصد از کل بازیکنان ایرانی به صورت برخط (آنلاین) بازی میکنند.
- همچنین نتایج این پیمایش نشان میدهد از جمعیت ۲۹ میلیون نفری بازیکنان ایران، ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار میلیون نفر بازیکن حرفهای هستند که بیش از ۲۱ ساعت در هفته بازی میکنند.
- بررسی میانگین سنی بازیکنان نیز نشان میدهد که در سالهای اخیر سن بازیکنان افزایش یافته است.
یکی از بخشهای مهم این پیمایش مجموع هزینهکرد بازیکنان ایرانی برای سختافزار و نرمافزار بازیهای دیجیتال در سال ۱۴۰۲ است که معادل ۷۰ میلیارد و ۶۶۳ میلیون تومان (به طور تقریبی ۱/۴۷ میلیارد دلار) برآورد شده است.
۶۵ درصد از کل هزینهکردهای بازیکنان صرف خرید سختافزار و ۳۵ درصد صرف خرید نرمافزارهای بازی شده است.
بازار نرمافزاری ایران به شدت تحت سلطه بازیهای رایانهای و کنسولی خارجی است. تنها در بازیهای موبایلی بومی سهم ۶% مشاهده میشود که نسبتاً بیشتر از دیگر بخش است. خرید کنسولها بیش از ۶۴% از کل سختافزار را شامل میشود.
رشد هزینهها نسبت به سالهای گذشته (۱۳۹۴- ۱۴۰۰) جهشی بسیار بزرگ بوده و این نشان دهنده رشد صنعت بازی در ایران و افزایش حجم بازار آن است.