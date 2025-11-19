پخش زنده
سه گروه متخلف شکار تشی توسط یگان حفاظت محیطزیست کازرون دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان کازرون گفت: سه گروه متخلف شکار تشی در پایشهای میدانی یگان حفاظت محیطزیست شهرستان کازرون در مناطق تنگچوگان و سرمشهد شناسایی و فعالیت آنها متوقف شد.
محمدامین بیرامی بیان کرد: لاشه ۱۵ فرد تشی و چند قلاده سگ شکاری ضبط و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل شد.
او افزود: برای اعضای این گروهها پرونده تشکیل شده و موضوع از طریق مرجع قضایی در حال رسیدگی است.