رویداد ملی قهرمان

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۲۸- ۱۵:۲۹
خبرهای مرتبط

رونمایی از تقریظ رهبر انقلاب بر سه کتاب حوزه جهاد و مقاومت

رویداد ملی قهرمان و تقریظ رهبرانقلاب بر سه کتاب در تبریز

قدردانی از فعالان و خیران حوزه کتاب در شیراز

تقریظ‌های رهبر انقلاب بر سه کتاب حوزه دفاع مقدس و مقاومت، رونمایی می‌شود

رونمایی وبیناری از سه کتاب با تقریظ رهبر معظم انقلاب اسلامی

برچسب ها: رویداد ملی قهرمان ، تقریظ رهبر انقلاب
