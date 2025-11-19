به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح از پایان یافتن ۹۸ درصد از کار تفحص شهدا در داخل کشور خبر داد و گفت: تاکنون پیکر ۴۷ هزار شهید و ۲۰ هزار جنازه عراقی شناسایی شده است.

سردار سید محمد باقرزاده در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما افزود: حدود ۲۱۰۰ شهید دیگر باید شناسایی شوند که بخشی از آنها در خاک عراق هستند.

وی با اشاره به برنامه زمان‌بندی پنج ساله برای تکمیل فرآیند تفحص در عراق، اظهار داشت: در عراق یک بوروکراسی سنگین برای پیگیری کارها وجود دارد. پیشنهاد دادیم یک قرارگاه مشترک در بغداد ایجاد شود که عراقی‌ها آمادگی خود را اعلام کرده‌اند.

فرمانده کمیته جستجوی مفقودین با بیان اینکه شهدای موجود در خاک عراق تنها محدود به مناطق جنگی نیستند، توضیح داد: بخشی از شهدا در اردوگاه‌های عراق به شهادت رسیدند یا در بیمارستان‌های عراقی شهید شدند که ما به دنبال آنها هستیم.

باقرزاده در پایان با اشاره به محدودیت‌های پیش‌رو خاطرنشان کرد: در مناطقی مانند جزیره مجنون به دلیل ایجاد تأسیسات نفتی، محدودیت‌هایی برای ما به وجود آمده است.