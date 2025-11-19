به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سخنگوی منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه نمایشگاه کاسپین اکسپو ۲۰۲۵؛ «آغاز فصل نوین دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای میان کشور‌ها حوزه دریای کاسپین و اوراسیا» است، گفت: این نمایشگاه با حضور ۳۵ شرکت از ایران، روسیه و قزاقستان تا ۳۰ آبان در منطقه آزاد انزلی برپاست.

وی با اشاره به ویژگی‌های منطقه آزاد انزلی برای میزبانی این رویداد افزود: وجود مجتمع بندری کاسپین، زیرساخت‌های مدرن لجستیکی، دسترسی همزمان به مسیر‌های دریایی، ریلی و جاده‌ای و قرار گرفتن در نقطه اتصال کریدور‌های شمال–جنوب و شرق–غرب، مزیتی است که انزلی را به مرکز ثقل مبادلات تجاری دریای کاسپین و اوراسیا تبدیل کرده است.

کاظمیان با بیان اینکه کاسپین اکسپو ۲۰۲۵ با همکاری اتاق بازرگانی گیلان برگزار می‌شود، ادامه داد: این نمایشگاه فرصتی برای گسترش روابط تجاری با کشور‌های حاشیه دریای کاسپین است.