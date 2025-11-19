معاون ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران از پیشرفت ۴۰ درصدی پروژه برگردان شبکه مسی به فیبر نوری در استان یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، زارعیان که در سفر به یزد سخن می‌گفت، با اشاره به طراحی ملی این پروژه اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۶۰ درصد اجرای طرح در دولت چهاردهم و ۴۰ درصد باقی‌مانده در یک‌ونیم سال پس از آن تکمیل خواهد شد. به گفته وی، اجرای کامل این طرح بین چهار تا پنج میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد.

وی با بیان اینکه اجرای پروژه از مراکز استان‌ها آغاز شده و سپس به شهر‌های بزرگ و شهرستان‌ها گسترش می‌یابد، افزود: هدف‌گذاری شده است که در پایان دوره پنج‌ساله، شبکه مسی جمع‌آوری و تمامی ارتباطات تلفن ثابت بر بستر فیبر نوری ارائه شود.

معاون ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران وضعیت یزد را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: اکنون بیش از ۴۰ درصد استان یزد تحت پوشش فیبر نوری شرکت مخابرات ایران قرار دارد. وی ابراز امیدواری کرد بر اساس برنامه زمان‌بندی، برگردان کامل شهر یزد طی یک سال آینده انجام شود و توسعه خدمات فیبر نوری در سایر شهرستان‌های استان تداوم یابد.

زارعیان درباره هزینه اجرای پروژه توضیح داد: به دلیل ضرورت نوسازی کامل شبکه مخابراتی کشور، هزینه‌ها در استان‌های مختلف تقریباً با نسبت مشابه محاسبه می‌شود و میزان آن بر اساس تعداد مشترکان هر منطقه تعیین خواهد شد.

وی در پاسخ به علت عدم آغاز برگردان کامل در بخش صنایع یزد گفت: توسعه اینترنت نوری (FTTH) در بیشتر شهرستان‌ها آغاز شده و واگذاری‌ها ادامه دارد، اما جمع‌آوری کامل سیم مسی ابتدا در مرکز استان انجام می‌شود و سپس این روند به مناطق صنعتی و سایر شهرستان‌ها تسری می‌یابد.