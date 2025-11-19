پخش زنده
اعزام ۳۰۰ زائر فامنین به مناطق عملیاتی جنوب کشور آغاز شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در دومین مرحله از اعزامهای راهیان نور فامنین، ۳۰۰ نفر از بسیجیان دانشآموز و عوامل اجرایی با چهار اتوبوس رهسپار مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند، این برنامه سهروزه با هدف تقویت شناخت نسل جوان از آرمانهای شهدا و مقابله با جنگ روایتها برگزار شد.
سرهنگ پاسدار هادی ربانی، فرمانده سپاه ناحیه فامنین، با عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اعلام کرد که این مرحله از اعزامها پس از مرحله اول که شامل ۱۰۰ نفر بود، انجام شد و ۲۰۰ نفر از دانشآموزان و عوامل اجرایی راهیان نور به کربلای ایران اعزام شدند تا با حضور در یادمانهای شهدا، عهد خود با آرمانهای شهیدان والامقام را تجدید کنند.