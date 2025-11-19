علت ماندگاری آتش در جنگلهای الیت
درختان شکسته افتاده و بادهایی که در گویش محلی به آن گرمش میگویند سبب گسترش آتشهای لکهای در جنگل الیت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی کشور گفت: در دورههای کوتاهی از فصول پاییز و زمستان هوای گرم در منطقه البرز شمالی حاکم میشود که در گویش محلی به نام بادهای گرمش معروف و جزو طبیعیت این منطقه است.
اشرفیپور افزود: آتشی که از چند روز قبل در منطقه جنگلی دراکینگ الیت از توابع شهرستان چالوس و در البرز مرکزی اتفاق افتاده نیز به واسطه فعال شدن این توده باد به صورت لکهای گسترش پیدا کرده است.
او یکی دیگر از دلایل ماندگاری آتش را حجم زیاد برگهای خشک و وجود درختان شکسته افتاده در این منطقه اعلام کرد و ادامه داد: با توجه به گزارشهایی که از عرصه آتش سوزی دریافت شده است، تنههای پوسیده درختان شکسته افتاده در حال سوختن هستند.
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی کشور گفت: دود زیادی که در هوا منتشر شده است ناشی از سوختن لاش برگها و درختان شکسته افتاد است که باید خاموش شوند.
اشرفیپور با بیان اینکه منابع طبیعی با تمام توان برای مهار آتش پای کار آمده است، افزود: صخرهای بودن منطقه و دسترسی سخت ماموران به عرصه مهار آتش را از زمین سخت کرده است.
او ادامه داد: برای انتقال ماموران برای اطفای حریق تاکنون ۳۰ هلی برد انجام شده و ۸۰ درصد آتش سوزی مهار شده است.