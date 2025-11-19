پخش زنده
امروز: -
بمنظور ارائه خدمات صادقانه و مدیریت محلات توسط مردم قرارگاه تحقق محلههای مردم سالار اسلامی در تکاب فعالیت خود را آغاز میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛سرهنگ صیاد کرامتی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب گفت: در آستانه هفته بسیج و با هدف ارائه خدمات صادقانه به مردم و مدیریت محلات توسط خود مردم با مشارکت نهادها و ادارات و ارگانها قرارگاه تحقق محلههای مردم سالار اسلامی در تکاب به فعالیت میپردازد.
کرامتی افزود: مشارکت مردم در اداره محلات، مبارزه با فساد و تبعیض، تقویت اقتصاد مقاومتی و تأمین امنیت از جمله اهداف فعالیت قرارگاه تحقق محلههای مردم سالار اسلامی در تکاب خواهند بود.
وی گفت: مشارکت و همراهی مردم میتواند بازوی مستحکم مبارزه با فساد، ایجاد امنیت، تقویت اقتصاد مقاومتی و ارائه خدمات صادقانه به آنان را بدنبال داشته باشد.
کرامتی گفت: در طول هفته بسیج بیش از ۲۰۰ عنوان برنامه در شهرستان اجرا خواهد شد.
محمد نیکنام فرماندار تکاب گفت: افزایش مشارکت مردم، کاهش هزینه مدیریت شهری و روستایی، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و بسیاری از موارد دیگر از اهداف متصور برای قرارگاه تحقق محلههای مردم سالار اسلامی است.
فرماندار تکاب افزود: مدیریت اصولی و بهره گیری از توان تخصصی افراد قطعا موجب پیشبر امور در قرارگاه محله اسلامی خواهد شد.
وی افزود: فرمانداری شهرستان برای تحقق این مهم و پیشبرد برنامههای بسیج تمام تلاش و اهتمام خود را خواهد داشت تا این امر بخوبی در شهرستان اجرایی شود.
سرهنگ محمد قلی زاده فرمانده انتظامی تکاب گفت: تقویت تفکر بسیجی در جامعه ایده بسیار ارزشمندی است.
فرمانده انتظامی تکاب افزود: پیشبرد بسیجی وار و محله محور امور و مشارکت دادن مردم در کارها ارج نهادن بر روحیه بسیج مردمی است.
وی گفت: نیروی انتظامی دوشادوش بسیج و ادارات برای پیشبرد امور مردم و تأمین امنیت جامعه حرکت کرده و همراه مردم خواهد بود.