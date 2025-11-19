به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، جان هیلی وزیر دفاع انگلیس امروز در نشست خبری با یادآوری جنگ علیه ایران، جنگ در اوکراین، تنش میان هند و پاکستان، تهدید‌های جاسوسی چین و روسیه علیه انگلیس، از برنامه‌های این وزارتخانه رونمایی کرد. به گفته وزیر دفاع انگلیس، در هفته جاری، دو کارخانه در مناطق "پلیموث" (Plymouth) و "سوئیندن" (Swindon)، تولید پهپاد‌های نظامی را آغاز می‌کنند.

در گزارش این هفته نمایندگان مجلس انگلیس، از ناتوانی این کشور در دفاع از خود، انتقاد شده و آمده بود انگلیس به تعهداتش در پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، عمل نمی‌کند و " از موقعیت رهبری ادعایی‌اش، بسیار فاصله دارد".

وزارت دفاع انگلیس این هفته اعلام کرد، مکان‌های احتمالی را برای ۶ کارخانه جدید مهمات شناسایی کرده که بخشی از راهبرد افزایش تولید دفاعی داخلی است.

جان هیلی وزیر دفاع انگلیس، قبلا طرح‌هایی را به منظور "آمادگی برای جنگ، از جمله ۱.۵ میلیارد پوند برای حمایت از ساخت کارخانه‌های مهمات جدید، که در بخش خصوصی ساخته خواهد شد، اعلام کرد.

در گزارش کمیته دفاعی مجلس انگلیس همچنین آمده است این کشور و متحدان اروپایی آن در ناتو بیش از حد به آمریکا متکی هستند و به اندازه کافی برای دفاع از خود، هزینه نمی‌کنند. در این گزارش به ویژه از اتکای فراوان اروپا به آمریکا در زمینه‌های حیاتی همچون "اطلاعات، ماهواره‌ها، حمل و نقل نیرو‌ها و سوخت‌گیری هوا به هوا" به شدت انتقاد شده است.

بر اساس این گزارش، انگلیس در مورد پدافند هوایی و موشکی یکپارچه "هیچ چیز" ندارد و با اشاره به تجاوز هواپیما‌های بدون سرنشین اخیر به حریم هوایی در سراسر اروپا، خاطرنشان کرد، فناوری‌های جدید می‌توانند علاوه بر اهداف نظامی، جمعیت غیرنظامی را تهدید کنند.

دولت انگلیس در آستانه ارائه لایحه بودجه موجی از اخبار درباره ضرورت افزایش توان نظامی این کشور را توسط شماری از سیاستمداران و افراد صاحب نفوذ و نیز اندیشکده‌های دفاعی در این کشور براه انداخته است. صلح طلبان و مخالفان جنگ در انگلیس با توجه به رویکرد‌های دولت انگلیس در قبال جنگ اسراییل و اوکراین می‌گویند دولت به جای تلاش برای فرو نشاندن جنگ‌ها و کشتار و ویرانی در پی شعله ورتر کردن آتش جنگ است.

بنا به گزارش نهاد‌های مردمی ضد جنگ در انگلیس دولت علاوه بر تامین مهمات و جنگ افزار برای اسراییل واوکراین در صدد تداوم این رویکرد است.۱۴ اکتبر ۲۰۲۵ تارنمای دولت انگلیس اذعان کرد در ۶ ماه گذشته بیش از ۸۵ هزار پهپاد نظامی به اوکراین داده است.