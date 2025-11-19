پخش زنده
فرمانده انتظامی فارس از کشف ۷۶۲ کیلوگرم تریاک و حشیش در بازرسی از یک خودرو سواری در نیریز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سردار عزیزالله ملکی گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان نیریز به سه خودرو پژو پارس، زانتیا و ۴۰۵ که در حال حرکت بودند مشکوک شدند و دستور ایست دادند.
فرمانده انتظامی استان فارس بیان کرد: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر نیریز پس از طی کردن مسافتی تعقیب و گریز سواری ۴۰۵ را توقیف و راننده را دستگیر کردند.
او ادامه داد: در بازرسی از سواری پژو، ۶۳۵ کیلوگرم تریاک و ۱۲۷ کیلوگرم حشیش و در مجموع ۷۶۲ کیلوگرم مواد مخدر کشف شد.
سردار ملکی افزود: در این ماموریت هر چهار نفر سرنشینان سواری زانتیا و پژو پارس هم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.