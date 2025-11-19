به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، همزمان با ایام فاطمیه، فضای مدارس زارچ با حضور پیکر مطهر شهید گمنام آغشته به معنویت شد و دانش‌آموزان با شور، احترام و تکریم، میزبان این میهمان آسمانی بودند.

در این مراسم معنوی که با حضور خادمیاران رضوی و در قالب برنامه «چهارشنبه‌های امام‌رضایی» برگزار شد، مدارس این بخش حال‌وهوایی سرشار از نور، توسل و معنویت به خود گرفت و دانش‌آموزان در کنار خادمیاران، لحظاتی مملو از انس با فرهنگ اهل‌بیت (ع) را تجربه کردند.

این برنامه با هدف ایجاد پیوند عمیق‌تر میان نوجوانان و فرهنگ ایثار و شهادت، ترویج روحیه انقلابی و تقویت هویت دینی و معنوی در محیط‌های آموزشی اجرا شد و مورد استقبال دانش‌آموزان و فرهنگیان قرار گرفت.