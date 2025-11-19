به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده قرارگاه جهادی شهید خدادادی گفت: قرارگاه اقوام و عشایر شهرستان لنجان برای نخستین بار ۸۰ نفر از اقوام مختلف ایرانی را به مناطق محروم در جنوب کشور اعزام خواهد کرد که این جهادگران قرار است به مدت یک هفته خدمات عمرانی درمانی فرهنگی و آموزش به ویژه در روستا و مناطق محروم جنوب کشور به مردم ارائه دهند.

سرهنگ امیدی با اشاره به اجرای تعدادی برنامه جهادی در مناطق محروم کشور به همت جهادگران قرارگاه شهید محمد خدادادی در بیشتر نقاط کشور افزود: این قرارگاه با اجرای اردوی‌های جهادی خدمت رسانی به مردم مناطق کمتر برخوردار و ارائه خدمات فنی مهندسی در سال‌های گذشته از پرتلاش‌ترین قرارگاه‌های جهادی کشور است که نقش مهمی در رفع محرومیت در مناطق روستایی و عشایری داشته است.