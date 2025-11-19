پخش زنده
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: تا هفته آینده در گروهی که تشکیل خواهد شد، یک پیشنویس درباره نیروهای شرکتی، مطرح میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علاءالدین رفیعزاده در حاشیه نشست هیئت دولت، اظهار داشت: تا هفته آینده در گروهی که تشکیل خواهد شد، یک پیشنویس درباره نیروهای شرکتی، مطرح میشود.
رفیعزاده، همچنین درباره راهاندازی «مرکز اصلاح فرایندها» تصریح کرد: در این مرکز با استفاده از انتقادات و پیشنهادهایی که مردم ارائه میدهند، فرایندهای دولتی و حال حاضر در دستگاههای گوناگون، اصلاح و برکناریها و نصبها نیز پایان هر ماه مشخص میشوند.