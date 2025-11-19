پخش زنده
مشاور پژوهشی بنیاد ملی بازیهای رایانهای گفت: براساس نتایج پیمایش ملی مصرف بازیهای دیجیتال، خلاف روند جهانی، تعداد گیمرهای ایرانی از ۳۴ میلیون نفر در سال ۱۴۰۰ به ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
گزارش کامل پیمایش مصرف بازیکنان بازیهای دیجیتال ایران در سال ۱۴۰۲ از اینجا قابل مشاهده است.
فرزانه شریفی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در تشریح جزئیات گزارش آماری هفتمین دوره از پیمایش ملی مصرف بازیهای دیجیتال گفت: این گزارش که طی ۱۴ سال گذشته، هر دو سال یکبار به صورت مستمر تهیه میشود، به بررسی شاخصهای کلیدی نظیر تعداد بازیکنان، میانگین سنی، میزان مصرف روزانه، هزینههای سختافزاری و نرمافزاری و سبد مصرف بازیهای ایرانی و خارجی میپردازد و مبنای سیاستگذاریهای فرهنگی و پژوهشی کشور قرار میگیرد.
وی با اشاره به تاخیر در انتشار گزارش سال ۱۴۰۲، افزود: این گزارش برای اولین بار به دلیل تغییرات مدیریتی و شرایط خاص آن دوره، با وقفه مواجه شده و اکنون پس از صحتسنجی و بهینهسازی آمار، منتشر شد. اطلاعات مربوط به سال ۱۴۰۴ هم در پایان همین سال جمعآوری شده و در سال ۱۴۰۵ منتشر میشود.
مشاور پژوهشی بنیاد ملی بازیهای رایانهای با بیان اینکه مهمترین یافته این گزارش، کاهش تعداد بازیکنان در ایران است، گفت: جمعیت کل کشور در پایان سال ۱۴۰۰، ۸۵ میلیون نفر برآورد میشد و تعداد بازیکنان در همان سال به حدود ۳۴ میلیون نفر (نزدیک به نیمی از جمعیت) میرسید که این افزایش تا حد زیادی تحت تأثیر شرایط اجتماعی مانند کرونا قابل توجیه بود. اما آمار سال ۱۴۰۲ نشاندهنده کاهش این آمار (تعداد ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار بازیکن) است.
شریفی ادامه داد: این روند کاهشی در حالی ثبت شده که آمار مصرف بازی در تمام مناطق جهان از جمله اروپا و آمریکای شمالی در سالهای اخیر همواره صعودی بوده و گزارشهایی مانند گزارش سالانهایاسای (ESA) در آمریکا از سال ۱۹۹۹ تاکنون، حتی یک سال کاهش در جمعیت بازیکنان را ثبت نکردهاند.
وی این اتفاق را یک «پدیده اجتماعی» خواند و تصریح کرد: ما سعی کردیم صادقانه و بدون اغراق دقیقترین آمارها را اعلام کنیم و تحلیل این موضوع را به پژوهشگران واگذاریم. سنجش دادهها توسط مراکز معتبر انجام شده و اکنون باید به دنبال بررسی و تحلیل عوامل اثرگذار بر این پدیده باشیم.