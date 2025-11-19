فرمانده سپاه کربلای مازندران با اشاره به برگزاری ۱۲ هزار برنامه در هفته بسیج، از اجرای ۲۵۴ پروژه محرومیت‌زدایی و ارائه ۱۵۰ هزار خدمت جهادی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده سپاه کربلای مازندران در چهل‌وششمین سالگرد هفته بسیج از برگزاری ۱۲ هزار برنامه فرهنگی، علمی، هنری و ورزشی در سطح استان خبر داد و بر لزوم توسعه کتابخوانی تأکید کرد.

سردار موحد در این مراسم که با شعار «بسیج، مردم، اقتدار ملی» برگزار شد، اظهار داشت: آمار کتابخوانی در استان مازندران بسیار پایین است و همه باید کمک کنیم مقوله کتاب و کتابخوانی را در استان توسعه دهیم.

وی با اشاره به اقدامات عمرانی و محرومیت‌زدایی بسیج گفت: ۲۵۴ پروژه شامل آبرسانی روستایی، ساخت مسکن برای نیازمندان و ساماندهی رودخانه‌ها اجرا شده و بیش از ۱۵۰ هزار خدمت توسط گروه‌های جهادی ارائه شده است.

این مقام مسئول با تأکید بر رسالت مهم سپاه در مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: این نهاد به عنوان یکی از مراجع پنج‌گانه استعلامی در انتخابات آتی اعلام نظر خواهد کرد.

سردار موحد به نقش تاریخی بسیج در دفاع از کشور اشاره کرد و گفت: دشمنان با اشغال سه‌روزه خوزستان تصور می‌کردند ایران به سرعت شکست می‌خورد، اما حضور گسترده مردم و بسیجیان پیروزی‌های بزرگی را رقم زد.

وی از برنامه‌های ویژه هفته بسیج در استان شامل جشنواره شهید چمران، نمایشگاه کتاب، اعزام کاروان‌های دانش‌آموزی و اجتماع بزرگ بسیجیان در ۲۲ ناحیه استان خبر داد.