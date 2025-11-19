به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، پیکر یکی از شهدای جاویدالاثر در سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم تشییع شد، وداع با پیکر این شهید گمنام با حضور کارکنان، پیشکسوتان و مسئولین نظامی و انتظامی، استان قم برگزار شد.

تشییع پیکر یکی دیگر از این شهدا در در محوطه مجتمع ادارات استان قم انجام شد؛ در این مراسم معنوی که صبح امروز برگزار شد، رضا حدادپور، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان به همراه جمعی از معاونین، مدیران و کارکنان این اداره کل با قرائت فاتحه بار دیگر به آرمان های بلند شهدا و امام راحل (ره) تجدید پیمان کردند.

در جای دیگری از شهر، در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هم، کارکنان و مدیران به شهید گمنام ادای احترام کردند.

مراسم تشییع پیکر شهدا با حضور عموم مردم، روز سوم آذر، از ساعت ۹ صبح از مسجد امام حسن عسکری(ع) به سمت حرم کریمه اهل بیت(ع) انجام می‌شود.

پس از اقامه نماز، پیکر شهدا با اتوبوس‌های پیش‌بینی شده که در سه ایستگاه اطراف حرم مستقر هستند، به محل‌های خاکسپاری منتقل خواهند شد.

خاکسپاری اول: ساعت ۱۰:۳۰ در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.

خاکسپاری دوم:ساعت ۱۳:۳۰ در بوستان شهرک شهید زین‌الدین.

خاکسپاری سوم: ساعت ۱۵:۳۰ در مدرسه حضرت آمنه(س) انجام می شود.

این برنامه‌ها با هدف تکریم و پاسداشت مقام شامخ شهدای دفاع مقدس و آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می‌شود.