رئیس اداره نگهداری راه‌های اداره‌ کل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی از اجرای طرح ملی ارزیابی رویه شبکه راه‌های فرعی (PMS) با هدف سنجش کیفیت و وضعیت روسازی راه‌ها در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛امیر اصغری رئیس اداره نگهداری راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی گفت: در سال جاری ۱۴۴۰ کیلومتر از راه‌های بین شهری استان با تأکید بر مسیرهای پرتردد فرعی و با در نظر گرفتن میزان ترافیک، نوع کاربری و سطح سرویس‌دهی مورد ارزیابی روسازی قرار خواهد گرفت.

اصغری تصریح کرد: در سال گذشته حدود ۱۹۰۰ کیلومتر از راه‌های بین‌شهری استان با اولویت راه‌های شریانی، بزرگراه‌ها و مسیرهای اصلی از نظر وضعیت روسازی، ایمنی و سلامت راه مورد ارزیابی قرار گرفت تا بر اساس شاخص‌های نگهداری و میزان خرابی و ناهمواری، برنامه‌ریزی لازم برای ترمیم و بازسازی با توجه به محدودیت منابع انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر شاخص سلامت روسازی راه‌های شریانی آذربایجان‌غربی در وضعیت مطلوب و در عدد ۷۴ اعلام شده است.

رئیس اداره نگهداری راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی ادامه داد: بهره‌گیری از سامانه PMS (اسکنر جاده ای) به مدیریت بهتر هزینه‌های نگهداری و افزایش کیفیت روسازی راه‌ها و ایمنی تردد در محورها کمک می‌کند.