در پی تداوم خشکسالی و کاهش بارندگی در پاییز امسال در شهرستان گلپایگان نماز باران با حضور مردم و مسئولان و به امامت حجت الاسلام محمد تقی کرامتی امام جمعه گلپایگان اقامه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ امام جمعه گلپایگان در خطبههای نماز باران با اشاره به اهمیت دعا و تضرع در آموزههای دینی، گفت: شهروندان توجه بیشتر به خداوند همچنین اصلاح رفتارهای فردی و اجتماعی و نیز تقویت روحیه مسوولیتپذیری را برای حفظ نعمتهای الهی، سرلوحه زندگی شخصی و کاری خود قرار دهند.
حجت الاسلام محمدتقی کرامتی با بیان اینکه خشکسالی تنها یک پدیده طبیعی نیست، بلکه آزمونی الهی برای بازنگری در شیوه زندگی و رفتار انسانها است، افزود: استفاده نادرست از منابع، اسراف در مصرف آب و بیتوجهی به اصول اخلاقی و اجتماعی، از عواملی است که میتواند بر زندگی مردم اثرگذار باشد.
وی، به ضرورت رسیدگی مسئولان به مسائل مربوط به مدیریت منابع آب اشاره کرد و گفت: در کنار دعا و توکل بر خداوند، باید برنامهریزیهای دقیق و علمی برای حفاظت از منابع آبی و جلوگیری از هدررفت آن انجام شود.