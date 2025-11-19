پخش زنده
امروز: -
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران و رئیس ستاد انتخابات استان از ورود تمام شهرستانهای استان تهران به مرحله اجرایی انتخابات خبر داد و بر ضرورت هماهنگی کامل بین بخش اجرا و نظارت تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسین کاغذلو، در جلسه ستاد انتخابات استان با اشاره به آمادگی کامل شهرستانها برای برگزاری انتخابات پیشرو اظهار کرد: در ۱۶ شهرستان استان تهران ستادهای انتخابات تشکیل و احکام مسئولان صادر شده و جلسات تخصصی آغاز شده است.
وی با تأکید بر ضرورت تسریع در تعیین ناظران شهرستانها گفت: هنوز برخی شهرستانها اعضای ناظر خود را معرفی نکردهاند و لازم است این روند با سرعت بیشتری دنبال شود تا تعامل لازم میان اجرا و نظارت شکل گیرد و سازوکار انتخابات با هماهنگی کامل پیش برود.
کاغذلو با بیان اینکه ثبتنام شوراهای روستایی از اول دیماه آغاز میشود و عملاً وارد دوره شلوغ کاری انتخابات خواهیم شد،تصریح کرد: فرمانداران از مدتها قبل کارهای مقدماتی را آغاز کردهاند و سازماندهی لازم انجام شده است.
معاون سیاسی استاندار تهران همچنین با بیان اینکه انتخابات در استان تهران بهصورت تمامالکترونیک برگزار میشود، افزود: تأمین اینترنت شعب اخذ رأی یکی از مهمترین موضوعات در دستور کار ستاد بوده است و ابلاغ لازم به شهرستانها انجام شده تا شعب بهصورت تکبهتک بررسی و نقاط کور شناسایی شوند.
وی گفت: با همکاری اپراتورها و مخابرات، مشکلات برخی مناطق کوهستانی از جمله دماوند و فیروزکوه در حال رفع است تا در روز انتخابات مشکلی ایجاد نشود.
کاغذلو انتخاب معتمدین خوشنام برای شعب را یکی دیگر از اقدامات ستاد برشمرد و اعلام کرد که ابلاغ لازم انجام شده و روند انتخاب معتمدین در شهرستانها در حال اجراست.
کاغذلو همچنین امنیت انتخابات را موضوعی بسیار مهم برشمرد و یادآور شد که تأمین امنیت در تهران به فراجا سپرده شده و جلسات مستمر با نیروی انتظامی برگزار میشود.
معان استاندار افزود: در صورت نیاز و با مصوبه شورای تأمین، از ظرفیتهای بسیج، سپاه و ارتش نیز استفاده خواهد شد.
وی مشارکت حداکثری مردم را یکی از اهداف جدی ستاد دانست و گفت که جلسات متعددی با احزاب، گروههای سیاسی و سازمانهای مردمنهاد برگزار شده تا فضای رقابت سالم و مشارکت عمومی در چهارچوب قانون فراهم شود.
کاغذلو در پایان تأکید کرد: تمام امکانات شهرستانها برای استقرار هیئتهای نظارت آماده است و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد و ابراز امیدواری کرد که با همکاری کامل مجموعه نظارتی، انتخاباتی سالم، قانونی و مشارکتمحور در استان تهران برگزار شود.