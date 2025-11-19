مدیرکل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی، مکتب فاطمی را رمز تداوم و عزت اسلام و انقلاب اسلامی در عصر کنونی دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت الاسلام اصل نژاد در همایش شمیم کوثر تا قله‌های اقتدار و در حضور مداحان و شعرای آیینی شهرستان بستان آباد گفت: تمسک به مکتب فاطمی که بر پایه حرکت در مسیر ولایت و ولایتمداری استوار است، رمز تداوم و اقتدار روزافزون اسلام و انقلاب اسلامی است.

وی حضور موثر و باصلابت مداحان و شعرا را در صحنه‌های مختلف در ترویج روحیه جهاد و شهادت طلبی مهم برشمرد و گفت: جلسات و مراسم دینی و مذهبی خوار چشم دشمنان و امید دوستان و مدافعان کشور است و باید روز به روز تقویت شوند

حجت الاسلام اصل نژاد مسیر شهدا را مسیر سعادت و صلاح جامعه برشمرد و گفت: همه باید تلاش کنیم مسیر نورانی شهدا برای نسل جوان بیشتر از کذشته تبیین شود

حجت الاسلام غفاری امام جمعه بستان آباد هم در این همایش مساجد را سنگر مستحکم اسلام و محور وحدت در جامعه برشمرد و گفت: باید محوریت مسجد در همه برنامه‌ها و مناسبت‌های ملی، مذهبی و دینی مدنظر قرار گیرد و مساجد به نقش کلیدی گذشته خود در همه شئون جامعه بازگردد.

وی به تلاش دشمنان برای جداکردن نسل جوان از معنویات و مساجد گفت: اینکه دشمن عرصه فرهنگی و مقابله با حضور جوانان و نوجوانان در مراکز فرهنگی و مساجد را در سرلوحه برنامه‌های ستیزه گرانه خود علیه این کشور قرار داده است نشان می‌دهد تلاش برای ترویج فرهنگ دینی و اسلامی باید راهبرد و تلاش اصلی مسئولان شود.