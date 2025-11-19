پخش زنده
رئیس شورای علمای شیعه قندهار گفت: مردم افغانستان فریب تبلیغات خارج نشینان را نخورند و از کشورشان خارج نشوند.
رئیس شورای علمای شیعه قندهار و خطیب جمعه مسجد فاطمیه قندهار در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در کابل گفت: برخی افراد که در خارج از کشور هستند با ارائه تحلیلهایی مردم افغانستان را در داخل کشور میترسانند و آنها را تشویق میکنند که راهی مهاجرت و از کشورشان خارج شوند که این تبلیغات مناسب نیست.
حجت الاسلام «سردار محمد زاهدی» تصریح کرد: افغانستان، وطن و خاک ما است و ما نباید با فروختن زمین و خانههای خود عازم مهاجرت شویم، زیرا زمین برای ما حکم مادر را دارد.
رئیس شورای علمای شیعه قندهار تاکید کرد: افرادی که در خارج از کشور مردم را به مهاجرت تشویق میکنند، مثبت اندیش باشند و مردم را نترسانند. وی افزود: برخی افراد که با فروش داراییهای خود عازم مهاجرت شده بودند، پشیمان شده و اکنون بازگشتهاند.
زاهدی با بیان اینکه شیعیان افغانستان در جهاد با استعمار انگلیس، شوروی و آمریکا در کنار برادران اهل سنت خود بودهاند، افزود: ما همواره در سخنرانیهای خود، آمریکا و همپیمانانش را عامل جنگ و نا امنیهای افغانستان دانسته و میدانیم.
رئیس شورای علمای شیعه قندهار با اشاره به وضع شیعیان در استان قندهار گفت: شیعیان قندهار هیچ گونه محدودیتی برای انجام برنامههای مذهبی و فرهنگی خود ندارند و برنامههای ما آزادانه و بدون محدودیت برگزار میشود.
امام جمعه مسجد فاطمیه قندهار تصریح کرد: ما در خطبههای نماز جمعه خود مسائل سیاسی را تحلیل میکنیم و تا کنون در این زمینه هیچ اعتراضی (از سوی مسئولان محلی) صورت نگرفته است.
زاهدی گفت: ما هم اکنون برنامههای دعای ندبه و دعای کمیل داریم که با تامین امنیت (از سوی نیروهای امنیتی) برگزار میشود،
همچنین مراسم شهادت و ولادت ائمه نیز از دیگر برنامههای شیعیان قندهار است. زاهدی گفت: در حال حاضر سه حوزه علمیه و حدود ۵۰ مسجد شیعیان در استان قندهار فعال است و تعداد زیادی طلبه علوم دینی در این مدارس تحصیل میکنند، همچنین ائمه جماعت این مساجد نیز از میان طلاب علوم دینی قندهار برگزیده میشوند.
وی افزود: همچنین شورای علمای شیعه قندهار نشستها و جلسات منظمی برگزار میکنند که در این جلسات عمدتا مسائل مرتبط با اسنجام، هماهنگی و پیشگیری از بروز برخی مشکلات در ماههای محرم و صفر مورد بحث قرار میگیرد.
رئیس شورای علمای شیعه قندهار گفت: ما با مسئولان محلی (طالبان) از نزدیک ارتباط داریم و نزد آنها از عزت و احترام برخوردار هستیم و مسئولان نیز گاهی به دیدار ما میآیند و مشکلات ما را جویا میشوند.