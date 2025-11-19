شهرداری منطقه ۴ با اجرای مجموعه‌ای از پروژه‌های ایمنی بی‌سابقه، موفق شد تنها ظرف ۸ ماه، مرگبارترین نقاط این محدوده را به طور کامل ایمن سازی کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سیدمحمد موسوی گفت: در این مدت بیش از ۲۰ مقطع حادثه‌خیز بزرگراهی ایمن‌سازی شده و هر ۸ نقطه دارای تصادفات فوتی دائمی، به‌طور کامل برطرف شده‌اند؛ اتفاقی که به ثبت کاهش ۳۰ درصدی تلفات انسانی در این محدوده انجامیده است.

‌موسوی افزود: نقطه اوج این اقدامات، ماجرای خیابان استخر است؛ مسیری با شیب ۸ درصد که سالانه به‌طور متوسط ۴ فوتی و ۱۲ جرحی بر جای می‌گذاشت.

وی تصریح کرد: با اجرای ۴۳ اقدام هندسی خرد و کلان از جمله احداث گیت محدودیت تردد کامیون، نصب ۷ سرعت‌کاه آسفالتی و ایجاد میدان استهلاکی، این خیابان اکنون به مسیر صفر فوتی تبدیل شده است؛ رکوردی که توجه کارشناسان حوزه ترافیک و ایمنی را برانگیخته است.