اختتامیه اجلاس استانداران استان‌های حاشیه دریای خزر

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۲۸- ۱۶:۰۴
سهم تجارت ایران از دریا بسیار اندک است

اقتصاد دریامحور ابزاری استراتژیک برای گیلان و سایر کشور‌های حاشیه خزر

آغاز مراسم اختتامیه اجلاس بین المللی استانداران استان‌های ساحلی خزر

برچسب ها: اجلاس استانداران ، استان های حاشیه دریای خزر ، رشت
