نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس با انتقاد از روند کند ساماندهی پسماند در مازندران، از عملیاتی نشدن وعده‌های اجرایی برای ایجاد سایت‌های مجهز مدیریت پسماند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، عبدالوحید فیاضی، نماینده مردم نور و محمودآباد و رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران با بیان اینکه معضل پسماند یکی از مهم‌ترین چالش‌های استان‌های شمالی کشور است، اظهار داشت: مسائل مربوط به پسماند در مازندران، گیلان و گلستان طی سال‌های اخیر بار‌ها در مجمع نمایندگان مطرح شده، اما همچنان به‌صورت ریشه‌ای برطرف نشده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران با اشاره به اقدام‌های انجام‌شده در سطح استان افزود: استاندار مازندران در ماه‌های گذشته نشست‌های متعددی برای حل مسئله پسماند برگزار کرده، اما آنچه وعده داده شده بود—از جمله ایجاد سایت‌های مجهز و اصلاح روش‌های مدیریت پسماند—در یکی دو سال اخیر عملیاتی نشده است.

وی با انتقاد از انتقال زباله بین شهر‌ها تصریح کرد: متأسفانه امروز شاهدیم که زباله از شهری به شهر دیگر منتقل می‌شود و این موضوع نشان می‌دهد روند مدیریت پسماند هنوز مبنای اصولی پیدا نکرده است.

این مقام مسئول همچنین درباره رایزنی‌های انجام‌شده با وزارت کشور گفت: در جلسه اخیر با دکتر مومنی مقرر شد نشست ویژه‌ای برای بررسی وضعیت پسماند نور و محمودآباد برگزار شود تا راهکار‌های عملی و واقع‌بینانه مشخص شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران نبود تعریف روشن از نحوه مشارکت سرمایه‌گذار را یکی از مشکلات مهم دانست و افزود: در گفت‌و‌گو با شهرداران منطقه مشخص شد برداشت دقیقی از نقش سرمایه‌گذار در پروژه پسماند وجود ندارد و این موضوع نشان می‌دهد کار هنوز با دقت لازم پیش نرفته است.

وی در پایان تأکید کرد: مسائل پسماند، پساب و فاضلاب از اولویت‌های اصلی حوزه انتخابیه است و تلاش می‌شود با برنامه‌ریزی دقیق و اقدام مؤثر، این معضلات در استان مازندران به نتیجه برسد.