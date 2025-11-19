پخش زنده
وزیر امور خارجه افغانستان با انتقاد از گره خوردن سیاست با مسائل انسانی گفت: سازمانهای بین المللی در عمل جدایی مسائل سیاسی از موضوعات بشردوستانه را رعایت نمیکنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، مولوی «امیرخان متقی» وزیر امور خارجه افغانستان در نشست هماهنگی وزارتخانههای این کشور با نهادها و سازمانهای بین المللی در کابل گفت: کمکها باید به گونهای داده شود که تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی افغانستان و ارتقای توانمندیهای داخلی داشته باشد.
وی تصریح کرد: حکومت افغانستان ضمن قدردانی از همه کمک کنندگان یاد آوری میکند که کمکهای بشردوستانه در کوتاه مدت، مشکلات نیازمندان را به طور فوری برطرف میکند، اما در بلندمدت، مردم مستضعف به کمکهایی نیاز دارند که روی پای خود بایستند، بنابراین ما باید برای دراز مدت نیز به یاری نیازمندان پرداخته و زمینهای فراهم کنیم که آنان بتوانند روی پای خود بایستند و این امر زمانی محقق میشود که بر توسعه زیرساختها، بازسازی و اجرای طرحهای حیاتی تمرکز کنیم.
وی تصریح کرد: چهار دهه جنگ و نا امنی، ویرانیهای زیادی را در تمامی عرصهها به بار آورده است و تاثیرات منفی جنگ هنوز هم برجای مانده است، اکنون زمان آن فرا رسیده که ویرانیهای ناشی از جنگ ترمیم شود.
متقی در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرد: حکومت افغانستان دسترسی به تمامی نقاط افغانستان برای ارائه کمکهای بشری را میسر کرده و سیاست خود را بر این امر میداند که کمکهای بشری نباید به سیاست گره نخورد.
وی افزود: بسیاری از سازمانها به ما میگویند که آنان سیاست و کمکهای بشری را به هم پیوند نمیدهند و نباید داد، اما در عمل چنین نمیکنند، به عنوان مثال بسیاری از سازمانهای وابسته به ملل متحد در امور بشردوستانه فعالیت دارند، اما به رغم اینکه افغانستان در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر نیاز بیشتری به کمکهای بشری و هماهنگی دارد، باز هم در این نهادها نماینده ندارد و از شرکت در گردهماییهای بینالمللی محروم مانده است و اینها مواردی است که در عمل موضوعات بشری را به سیاست گره زده است.
وزیر امور خارجه افغانستان افزود: مسائل مرتبط با محیط زیست، مسائل بهداشتی، ارائه کمکهای غذایی، کمک به مهاجران، استفاده صلح آمیز از کمکهای آژانس بین المللی انرژی اتمی برای درمان و کشاورزی، موضوعات انسانی است، پس چرا مشارکت نمایندگان افغانستان در گردهماییهای بینالمللی نهادهای مرتبط در این موارد، به سیاست گره خورده است؟ بنابراین ما از نهادهای بینالمللی و طرفهای مرتبط به طور جدی درخواست میکنیم تا موضوعات بشری را از سیاست جدا سازند تا زمینه مشارکت فعال نمایندگان امارت اسلامی افغانستان در نهادهای سازمان ملل متحد که در فعالیتهای بشری فعال هستند، بدون هیچ گونه تأخیری فراهم شود.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود از اخراج گسترده مهاجران افغان از پاکستان انتقاد کرد و گفت: برخی کشورها از یک طرف مهاجران افغان را به صورت گسترده بازداشت و از خانههای شان اخراج میکنند و از طرف دیگر، مرزها را به روی بازگشت آنها بستهاند.