پخش زنده
امروز: -
یادواره شهدای دانشجو معلم استان مرکزی به نیابت از شهید رضا حاتمی در سالن اجتماعات پردیس زینب کبری اراک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی، یادواره شهدای دانشجو معلم استان مرکزی به نیابت از شهید رضا حاتمی و با حضور ویژه شهید گمنام در سالن اجتماعات پردیس زینب کبری اراک برگزار شد.
ریاست دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی گفت: هدف از برگزاری این مراسم بزرگداشت و زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا بود در این راستا طبق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هدف نظام تعلیم و تربیت حیات طیبه است.
علی مقدسی افزود: یکی از مصداقهای بزرگ و وسیع در کل جامعه برای حیات طیبه همین شهدا هستند هرچقدر که ما بتوانیم به این شهدا و منش آنها نزدیکتر شویم میتوانیم به مصداقهای سند تحول بنیادین نیز نزدیکتر شویم و اقدامات ما راستای سند تحول بنیادین استان مرکزی خواهد بود.
او گفت: مراسمهای یادواره شهدا در پردیسهای استان مرکزی هر سال برگزار میشود که یک برنامه در پردیس دختران و یکی هم در پردیس پسران خواهد بود.
اولین اجلاسیه شهدای دانشجو معلم استان مرکزی در اردیبهشت برگزار شد.