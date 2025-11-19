به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی، یادواره شهدای دانشجو معلم استان مرکزی به نیابت از شهید رضا حاتمی و با حضور ویژه شهید گمنام در سالن اجتماعات پردیس زینب کبری اراک برگزار شد.

ریاست دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی گفت: هدف از برگزاری این مراسم بزرگداشت و زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا بود در این راستا طبق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هدف نظام تعلیم و تربیت حیات طیبه است.

علی مقدسی افزود: یکی از مصداق‌های بزرگ و وسیع در کل جامعه برای حیات طیبه همین شهدا هستند هرچقدر که ما بتوانیم به این شهدا و منش آنها نزدیک‌تر شویم میتوانیم به مصداق‌های سند تحول بنیادین نیز نزدیک‌تر شویم و اقدامات ما راستای سند تحول بنیادین استان مرکزی خواهد بود.

او گفت: مراسم‌های یادواره شهدا در پردیس‌های استان مرکزی هر سال برگزار می‌شود که یک برنامه در پردیس دختران و یکی هم در پردیس پسران خواهد بود.

اولین اجلاسیه شهدای دانشجو معلم استان مرکزی در اردیبهشت برگزار شد.