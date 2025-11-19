پخش زنده
بیش از ۲۵۰۰ نیروی نخبه بسیجی در سطح شهرستانهای استان اصفهان سازماندهی شدهاند تا وظیفه احصا و اولویتبندی مشکلات جامعه را بر عهده داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مجمع بسیجیان استان اصفهان در اجلاس مجمع بسیجیان شهرستان کاشان با بیان اینکه مجمع بسیجیان یک مجموعه نخبگی مردمی است، تاکید کرد: گرایشهای سیاسی، اجتماعی و قومی در این مجمع مطرح نیست و هر فرد دغدغهمند برای نظام و انقلاب میتواند در این مسیر نقشآفرین باشد.
حجتالاسلام محسن طالبپور با تأکید بر نقش جوانان و بانوان گفت: بانوان علاوه بر اینکه نیمی از جمعیت هستند، در بسیاری موارد اثرگذارتر از مردان عمل میکنند و باید حضور فعالتری در طرحها داشته باشند.
وی با اشاره به ساختار مجمع بسیجیان تاکید کرد: سه دبیرخانه فعال در استان شامل دبیرخانه شهید مدرس برای ارتباط با مجلس، دبیرخانه شهید رجایی برای هماهنگی با فرمانداران و دستگاههای اجرایی و دبیرخانه شهید بهشتی برای ارتباط با دستگاه قضایی است.
طالبپور ادامه داد: برخی طرحها به دلیل نبود هماهنگی با فرمانداران و مسئولان اجرایی شهرستانها به نتیجه نرسیدهاند، بنابراین تعامل دوطرفه با مسئولان شرط موفقیت طرحهاست.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کاشان هم در این نشست با اشاره به مراحل فعالیت مجمع بسیجیان گفت: این فعالیتها در سه مرحله اصلی شامل مسئلهیابی، ارائه راهکار و مطالبهگری دنبال میشود.
کریم اکبری افزود: شهرستان کاشان از سالهای ۹۷ و ۹۸ تاکنون جزو ۵ شهر پیشتاز کشور در تشکیل قرارگاههای محله اسلامی بوده که این دستاورد امروز در سطح ملی موردتوجه قرار گرفته و در قانون برنامه توسعه هفتم نیز جایگاه ویژهای یافته است.
وی با اشاره به ابتکارات مجمع بسیجیان در حوزه علمی و اقتصادی گفت: تاکنون ۴۰ تا ۵۰ شرکت دانشبنیان شهرستان در قالب یک مجموعه واحد گرد هم آمدهاند تا مطالبات و مسائل مشترک خود را پیگیری کنند؛ اقدامی که مشابه آن در هیچ نقطه دیگر کشور وجود ندارد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشان همچنین برگزاری جشنواره مد و لباس «فردخت» و تشکیل مجموعههای مردمنهاد را از دیگر خروجیهای این مجمع دانست و تاکید کرد: حمایت از تولید و صنایع و دعوت از مسئولان عالی نظام برای رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی از اقدامات مؤثر این مجموعه بوده است.
نهمین اجلاسیه مجمع بسیج شهرستان کاشان همزمان با هفتمین شورای اداری شهرستان در اتاق جلسات فرمانداری برگزار شد که در آن کارگروههای مجمع به ارائه مسائل احصا شده طی یک سال گذشته پرداختند و در پایان سه دستاورد مهم شامل رونمایی نخستین دستگاه اسپیرومتری هوش مصنوعی در ایران کتاب بحران در تغذیه و باند درمان زخم سالک معرفی شد.