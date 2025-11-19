تحلیل داده‌های ۱۳ ساله مصرف بازی‌های دیجیتال در ایران نشان می‌دهد که این پدیده از یک سرگرمی موقت به یک بخش جدایی‌ناپذیر و اثرگذار از سبک زندگی ایرانیان تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این گزارش که روند تغییرات از سال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۲ را پوشش می‌دهد، حاکی از رشد پایدار تعداد بازیکنان، افزایش میانگین سنی و تبدیل بازیکنان آنلاین به یکی از اصلی‌ترین گروه‌های فعال در این صنعت است.

بر اساس اینفوگرافیک منتشر شده، صنعت بازی‌های دیجیتال در ایران طی یک دهه گذشته تحولات چشمگیری را تجربه کرده است. مهم‌ترین تغییر، ارتقای جایگاه بازیکنان آنلاین از یک گروه حاشیه‌ای به یکی از ستون‌های اصلی بازار بازی کشور بوده است. این روند نشان‌دهنده عمیق‌شدن نفوذ این رسانه در میان اقشار مختلف جامعه است.

افزایش میانگین سنی بازیکنان حاکی از آن است که دیگر نسل‌های جوان و نوجوان تنها مخاطبان این رسانه نیستند و بازی‌ها به گروه‌های سنی بالاتر نیز نفوذ کرده‌اند.