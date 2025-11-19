امروز: -
کالابرگ در دوراهی انتخاب

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۲۸- ۱۶:۲۲
بدون تعارف با رئیس سازمان هواشناسی کشور
اعتراف تاریخی ترامپ
آغاز اصلاح یک موسسه اعتباری ناتراز
واکنش‌ها به یک انتصاب
خبرهای مرتبط

نوع پرداخت کالابرگ از ماه آینده مشخص می‌شود

واریز مرحله جدید یارانه طرح ملی «یسنا مادران» به زودی

طرح جدید کالابرگ به زودی تعیین تکلیف می‌شود

برچسب ها: کالابرگ الکترونیکی ، کمک معیشتی دولت ، کالاهای اساسی
