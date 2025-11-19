پخش زنده
امروز: -
همکاریهای راهبردی حوزههای علمیه و صداوسیما جمهوری اسلامی ایران برای اجرای سند مشترک گسترش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در راستای اجراییسازی و عملیاتی کردن «سند اقدام مشترک» بین حوزههای علمیه و سازمان صداوسیما، نشستی تخصصی و کارشناسی با حضور مدیران ارشد دو نهاد برگزار شد.
این جلسه تخصصی که به مدت چهار ساعت به طول انجامید، در دبیرخانه انجمنهای علمی حوزه و با حضور حجتالاسلام والمسلمین رجایی، مسئول مرکز ارتباطات حوزه و نظام، دکتر مظفری، رئیس مرکز طرح، برنامه و بودجه سازمان صداوسیما به همراه هیئت همراه، دکتر پهلوانیان مدیرکل صداوسیمای استان قم، دبیران انجمنهای علمی حوزه و نمایندگان مراکز تخصصی حوزههای علمیه برگزار شد.
هدف اصلی از برگزاری این نشست، بررسی و واکاوی راهکارهای عملی برای اجرای هرچه بهتر «سند اقدام مشترک» بود که پیش از این طی مراسمی با امضای آیتالله اعرافی، مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور و دکتر جبلی، رئیس سازمان صداوسیما، به امضا رسیده بود.
در این نشست، طرفین به تبادل نظر و گفتوگو درباره دو محور اصلی بررسی راههای گسترش همکاری بین حوزههای علمیه و سازمان صداوسیما به منظور بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای غنی علمی، پژوهشی و محتوایی طلاب و فضلا در تولیدات رسانه ملی؛ و همچنین ارائه پیشنهادهای عملی برای ارتقای سطح کیفی و کمی برنامههای دینی، اخلاقی و معرفتی پخش شده از رسانه ملی مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، این نشست تخصصی، گامی بلند و اثرگذار در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) درباره تعامل و همگرایی هرچه بیشتر نهاد حوزه و رسانه، و همچنین پیادهسازی مفاد بیانیه گام دوم انقلاب و نقشه مهندسی فرهنگی کشور در فضای رسانهای است.