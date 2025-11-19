پخش زنده
بیستوهفتمین جشنواره تئاتر استان قزوین با حضور ۱۰ اثر نمایشی و ۲ نمایش خیابانی از ۲۵ آبان آغاز شده و امروز ۲۸ آبان با معرفی برترینها به کار خود پایان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما قزوین، اختتامیه بیستوهفتمین جشنواره تئاتر استان امروز برگزار میشود. در این جشنواره ۱۰ اثر نمایشی در سالنهای علامه رفیعی و تئاتر شهر به روی صحنه رفتند و همچنین ۲ نمایش خیابانی در محوطه تئاتر شهر اجرا شد.
سه داور کشوری آثار را در بخشهای مختلف از جمله کارگردانی، بازیگری، نویسندگی و پوستر مورد ارزیابی قرار دادند. بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، قرار است دو نمایش برگزیده برای حضور در جشنواره بینالمللی تئاتر فجر معرفی شوند.
