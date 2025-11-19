تعریض و ایمن سازی محور قره کهریز با توجه به رفت و آمد بسیار به خصوص در روز‌های تعطیل، در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تعریض جاده قره کهریز را یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردم این منطقه عنوان کرد و گفت: با توجه به رفت و آمد بسیار و ایجاد ترافیک سنگین به خصوص در روز‌های تعطیل، تعریض و ایمن سازی این محور در دستور کار قرار دارد.

سید محمد جمالیان در بازدید از منطقه سنجان و قره کهریز افزود: تعریض محور قره کهریز با اعتبار بیش از ۷۰ میلیارد ریال در دست اجراست که تاکنون بیش از یک کیلومتر آن انجام شده است.

او گفت: با توجه به اینکه این جاده جزء اولویت‌های ملی و استانی نیست، اما بحث تعریض و ایمن سازی آن با همت مسئولان سال آینده انجام خواهد شد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: بیش از ۸۰ درصد مطالبات مردم منطقه سنجان و قهر کهریز انجام شده است.

جمالیان گفت: آزادسازی حدود ۹ واحد مسکونی برای ادامه راه بلوار الغدیر، رفع موانع مالکیت اوقاف و بهره مندی ۱۵۰ خانوار از خدمات آب و فاضلاب از جمله مطالبات مردم منطقه بود که انجام شده است.