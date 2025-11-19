پخش زنده
رئیسکل دادگستری یزد: دستگاه قضایی با هرگونه بهرهبرداری غیرمجاز منابع آبی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، در نشستی مشترک، جواد محجوبی مدیرعامل شرکت آب منطقهای یزد و حجتالاسلام حسین طهماسبی رئیسکل دادگستری استان یزد، بر ضرورت همکاری مستمر برای حفظ منابع آب زیرزمینی، پیشگیری از تخلفات و برخورد قانونی با بهرهبرداریهای غیرمجاز تأکید کردند.
مدیرعامل آب منطقهای یزد با ارائه گزارشی از وضعیت منابع زیرزمینی استان یزد، کسری و افت جدی منابع آب را یادآور شد و بر اجرای دقیق قوانین و حمایت کامل دستگاه قضایی برای حفاظت از این سرمایه ملی تأکید کرد. وی افزود که برنامههای شناسایی و برخورد با چاههای غیرمجاز با دقت بیشتری دنبال میشود و تعامل نزدیک با دادگستری، سرعت رسیدگی به پروندهها و اجرای احکام را افزایش داده است.
رئیسکل دادگستری یزد نیز با تأکید بر اینکه صیانت از منابع آب یک وظیفه قانونی و اجتماعی است، اعلام کرد که کاهش سطح آبهای زیرزمینی و تخلفات حوزه آب، حقوق عمومی را تهدید میکند و دستگاه قضایی با هرگونه بهرهبرداری غیرمجاز با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
حجتالاسلام طهماسبی همچنین بر اولویت رسیدگی به پروندههای تخلفات آبی، اطلاعرسانی به جوامع محلی و تقویت مشارکت عمومی برای حفاظت از منابع آب استان تأکید کرد تا روند پیشگیری و حفاظت از این سرمایه ملی به طور مؤثر ادامه یابد.