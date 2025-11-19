به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، محمد آهنگران معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) مازندران در حاشیه نمایشگاه‌های «روستا آباد» و «رویداد بزرگ جوانی جمعیت و خانواده» اعلام کرد: بنیاد برکت در الگوی اشتغال‌زایی خود، حداقل سه سال با تولیدکنندگان همراهی می‌کند تا آنها به ثبات کامل برسند.

وی با اشاره به حمایت از تولیدکنندگان خرد افزود: اگر بنیاد برکت تنها تسهیلات پرداخت می‌کرد، کار نیمه‌تمام بود. این مجموعه در تلاش است زنجیره تولید تا بازار را کامل کند.

آهنگران نمایشگاه‌ها را تنها بخشی از این حمایت دانست و گفت: کمپین روستاآباد شامل نمایشگاه، فروشگاه اینترنتی و فروشگاه ثابت است تا محصولات تولیدشده در شبکه برکت در جایگاه‌های مختلف عرضه شود.

معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) مازندران با بیان اینکه سالانه ۴ تا ۵ هزار طرح اشتغال‌زایی در استان اجرا می‌شود، تأکید کرد: کارشناسان ما به عنوان تسهیلگر به روستاها می‌روند و پس از اهلیت‌سنجی، در تمام مراحل بانکی همراه متقاضیان هستند.

نمایشگاه‌های «روستا آباد» و «رویداد بزرگ جوانی جمعیت و خانواده» تا ۳۰ آبان‌ماه در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی مازندران در قائم‌شهر دایر است.