ترویج فرهنگ کتابخوانی وظیفهای همگانی برای رشد جامعه است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با بیان اینکه امسال اعتبار قابل توجهی در استان برای توسعه و تقویت کتابخانهها اختصاص یافته است، گفت: ترویج فرهنگ کتابخوانی وظیفهای همگانی برای رشد جامعه آگاه و امیدوار است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، احسان جهانیان در آیین تجلیل از کتابداران و خادمان عرصه کتاب و کتابخوانی استان که بطور همزمان با سراسر کشور در بوشهر برگزار شد، بیان کرد: کتاب چنان واژه مقدسی است که خداوند بزرگ فرامین خود برای هدایت نسل بشر را با تأکید نگارش آن به عنوان «قرآن» بر پیامبر نازل فرمود و وجه تمایز ارزشمندی کتاب نیز در آگاهی بخشی، هدایت و رشد فردی و اجتماعی انسان است.
وی با طرح این سئوال که چرا باید کتابخوانی کرد، یادآور شد: کتابخوانی، میراث اندیشه انسان، چراغ راههای ناپیموده و دریچهای به دنیای گسترده و تجربه نشده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر کتابخانه را نه صرف مکانی برای نگهداری کتاب، بلکه فضای آموزش، پژوهش، رشد فردی و نشاط اجتماعی دانست که باید به سمت پویایی، جذابیت و ایجاد فرصتهای یادگیری سوق یابد.
وی با تبریک هفته کتاب به کتابداران، شغل کتابداری را از آن جهت ارزشمند دانست که کتابداران حافظ سرمایه فکر و اندیشه، هادیان مسیر علم و دانایی، پاسخگویان به پرسشها و معرفان منابع مناسب مطالعاتی هستند.
جهانیان در ادامه ترویج فرهنگ کتابخوانی را وظیفهای همگانی اعلام و اظهار کرد: هر کس میتواند سفیر کتاب، معرفی کتاب و واقف کتاب باشد و چه خوب است کتاب در سبد هدایای افراد به همدیگر قرار گیرد.
وی در پایان عنوان کرد: امسال اعتبار قابل توجهی در استان برای توسعه و تقویت کتابخانه از سوی استاندار محترم اختصاص یافته که نشان دهنده توجه ویژه و علاقه ایشان به توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی است.