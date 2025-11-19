ترویج فرهنگ کتابخوانی وظیفه‌ای همگانی برای رشد جامعه است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با بیان این‌که امسال اعتبار قابل توجهی در استان برای توسعه و تقویت کتابخانه‌ها اختصاص یافته است، گفت: ترویج فرهنگ کتابخوانی وظیفه‌ای همگانی برای رشد جامعه آگاه و امیدوار است.