یاد و راه شهدا، پشتوانه‌ای برای امنیت و آرامش جامعه و استمرار ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نماینده مردم شهرستان‌های نائین و خوروبیابانک در دیدار با خانواده شهید مرتضی دهقان از شهدای والامقام خوروبیابانک گفت: شهدا با فداکاری خود امنیت کشور و آرامش مردم را تضمین کردند و با جانفشانی‌شان، آینده‌ای امن برای همه رقم زدند.

الهام آزاد افزود: خانواده‌های معظم شهدا سرمایه‌های ارزشمند جامعه‌اند و رسیدگی به مسائل و مطالبات آنان لاز است با جدیت و پیگیری مستمر دنبال شود.

وی گفت: فرهنگ ایثار و شهادت، میراث ارزشمند دوران دفاع مقدس است.

شهید مرتضی دهقان سال ۶۱ در سن ۱۷ سالگی در عملیات محرم و در جزیره مجنون به شهادت رسید.

شهرستان خوروبیابانک ۱۲۰ شهید والامقام تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.