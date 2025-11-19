پخش زنده
روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب گلستان در واکنش به انتشار خبری با عنوان «منبع آبی که از اول مهر آب هدر میدهد» در خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، جوابیهای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ در متن این جوابیه آمده است: ضمن قدردانی از تلاشهای خبرگزاری صدا و سیما و اصحاب رسانه در زمینه ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب و توجه به موضوعات مرتبط با جلوگیری از هدررفت منابع آبی و در پی انتشار مطلبی با عنوان «منبع آبی که از اول مهر آب هدر میدهد»، موارد زیر جهت تنویر افکار عمومی اعلام میگردد:
سرریز شدن مخزن هوایی روستای توحید بهدلیل سرقت کابل برق و آسیبدیدگی لوله سرریز مخزن اتفاق افتاده بود. این عوامل موجب اختلال در عملکرد سیستم کنترل سطح آب و در نتیجه سرریز مخزن شدند.
به محض فراهم شدن قطعات و ایجاد امکان انجام عملیات تعمیر، اقدامات لازم بهصورت کامل انجام شد. خوشبختانه بر اساس بررسی میدانی و مستندات تصویری موجود، در حال حاضر هیچگونه نشتی یا سرریز از مخزن مشاهده نمیشود.