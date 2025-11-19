دستگیری باند بزرگ سارقان کابل برق استان در بابلسر / کشف ۳۵ میلیاردی اموال مسروقه
فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر از انهدام باند سارقان حرفهای کابل برق که در سطح استان فعالیت داشتند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، سرهنگ علیاکبر درویشی فرمانده انتظامی شهرستان بابلسرگفت: با تلاش هوشمندانه و عملیاتی پلیس، این باند متشکل از سه سارق و یک مالخر شناسایی و ظرف یک عملیات دقیق در بخش بهنمیر دستگیر شدند.
وی با تشریح جزئیات این پرونده افزود: پس از وقوع چندین فقره سرقت کابل برق در سطح استان، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار این فرماندهی قرار گرفت. در عملیات شب گذشته، مأموران انتظامی بخش بهنمیر موفق شدند اعضای این باند را در حین فعالیت مجرمانه شناسایی و دستگیر کنند.
او تصریح کرد: متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی و انجام بررسیهای تخصصی، به سرقتهای متعدد اعتراف کردند. در ادامه نیز با هدایت عملیاتی فرماندهی انتظامی شهرستان، مالخر پرونده شناسایی و مقدار قابل توجهی از اموال مسروقه به ارزش ۳۵ میلیارد رالر کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامی بابلسر با اشاره به سرعت و دقت مأموران در این عملیات، از کارکنان حاضر در صحنه دستگیری تقدیر کرد و افزود: نقشآفرینی شبانهروزی همکاران پرتلاش ما در تأمین امنیت مردم قابل قدردانی است و این موفقیت نتیجه هماهنگی، اشراف اطلاعاتی و آمادگی عملیاتی پلیس است..
سرهنگ دکتر درویشی خطاب به سارقان و افراد فرصتطلب گفت: شهرستان بابلسر جای جولان سارقان و اخلال گران امنیت نیست. هر فردی که بخواهد وارد خط قرمز پلیس یعنی امنیت و آسایش مردم شود، بداند مطابق قانون و بدون هیچگونه اغماض با او برخورد خواهد شد.
وی در پایان از شهروندان خواست با مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را سریعاً از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و افزود: همکاری مردم با پلیس، مهمترین عامل پیشگیری از جرائم و افزایش امنیت پایدار در سطح جامعه است.