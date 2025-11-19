جانشین فرمانده سپاه عاشورا گفت: سپاه بستان آباد پس از شهادت سرداران و سربازان شهید در جنگ ۱۲ روزه اخیر به معراج شهدا تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سردار گلمحمدزاده با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار شهرستان بستان آباد در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دشمن آمریکایی _ صهیونیستی علیه کشورمان گفت: ساختمان سپاه بستان آباد با شهادت این بزرگواران معراج شهدا شده است و به زودی با همّت مسئولان یادمان شهدای گرانقدر در این مکان بنا خواهد شد.

وی همچنین ضرورت ثبت و ترویج خاطرات و سبک زندگی شهدای عزیز اقتدار را یادآور شد و گفت: مسئولان فرهنگی با همکاری خانواده و دوستان این شهدا خاطرات و سبک زندگی شهدا را در جامعه به ویژه برای نسل جوان تبیین کنند.

جانشین فرمانده سپاه عاشورا جنگ ۱۲ روزه را فرصت و موقعیت ارزشمند دیگری برای نمایش عزت و استقلال ایرانیان برشمرد و گفت: تلاش و برنامه دشمنان اسلام و ایران در طول این ۴۶ سال، نابودی همین عزت، اقتدار و استقلال ملت بود که شکست در جنگ ۱۲ روزه در ادامه شکست‌های قبلی آنها در عرصه‌های مختلف، باردیگر نقشه شوم آنها را نقش برآب کرد.

سردار گلمحمدزاده ملت ایران را ملت مقاومت و مداومت در مسیر حق خواند و گفت: توکل بر خدا و تمسک به اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) و ولایت مداری رمز موفقیت این ملت در عرصه‌های مختلف و عامل شکست همه فتنه‌ها و ترفند‌های حیله گرانه دشمنان است.

وی وجود رهبر شجاع، مدبر و فقیه در راس نظام اسلامی و مردم ولایت مدار و با بصیرت را نعمت بزرگ و خدادادی برای این سرزمین برشمرد و ادامه داد: به پشتوانه این دو نعمت و ظرفیت بزرگ امروز ایران اسلامی به ستون قوی در خاورمیانه و جهان اسلام تبدیل شده و همه محاسبات دشمنان برهم خورده است

سردار گلمحمدزاده بسیج را یکی از مردمی‌ترین نهاد‌های انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: بسیج به پشتوانه مردمی بودن در همه عرصه‌های احتماعی، فرهنگی، اقتصادی و عرصه‌های خطر و بحران در خط مقدم قرار دارد و نقطه اتکای مردم بوده و خواهد بود.

در این مراسم سرهنگ سیدرضا زینال زاده فرمانده سپاه ناحیه بستان آباد معرفی و از زحمات سرهنگ ناجی تجلیل شد.