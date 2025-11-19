پخش زنده
در بازدید معاون سازمان انرژی اتمی و جمعی از مسئولان استان مرکزی، تصمیماتی برای رسیدگی به مشکلات خنداب گرفته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی، بازدید میدانی از طرحهای عمرانی شهرستان خنداب صورت گرفت.
نادرقلی ابراهیمی نماینده مردم شهرستانهای اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی همراه با سید مهدی هدایت معاون سازمان انرژی اتمی ایران، معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی و جمعی از مدیران کل استان با حضور در شهرستان خنداب از پروژههای تقاطع غیر همسطح پل و دوآب، مجتمع آبرسانی روستای خانقاه، مجتمع آبرسانی روستای سوزان، پروژه زیرگذر روستای ایجان، مصلای بزرگ امام حسین شهر خنداب، بیمارستان مهر خنداب و مدرسه اختلالات یادگیری خنداب بازدید به عمل آوردند.
در ادامه این بازدید نشستی با محوریت جمع بندی موارد مطالب این بازدید در سالن جلسات فرمانداری شهرستان خنداب برگزار و در خصوص موارد فوق الذکر تصمیم گیری شد.