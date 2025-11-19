به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی، بازدید میدانی از طرح‌های عمرانی شهرستان خنداب صورت گرفت.

نادرقلی ابراهیمی نماینده مردم شهرستان‌های اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی همراه با سید مهدی هدایت معاون سازمان انرژی اتمی ایران، معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی و جمعی از مدیران کل استان با حضور در شهرستان خنداب از پروژه‌های تقاطع غیر همسطح پل و دوآب، مجتمع آبرسانی روستای خانقاه، مجتمع آبرسانی روستای سوزان، پروژه زیرگذر روستای ایجان، مصلای بزرگ امام حسین شهر خنداب، بیمارستان مهر خنداب و مدرسه اختلالات یادگیری خنداب بازدید به عمل آوردند.

در ادامه این بازدید نشستی با محوریت جمع بندی موارد مطالب این بازدید در سالن جلسات فرمانداری شهرستان خنداب برگزار و در خصوص موارد فوق الذکر تصمیم گیری شد.