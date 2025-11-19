پخش زنده
رییس هیات دوچرخهسواری مهاباد اعلام کرد: احسان خیاطی و میران خاتمی با کسب نتایج برتر در مسابقات استعدادهای برتر تبریز، به اردوی استعدادیابی تیم ملی دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، این اردو با حضور ۳۳ رکابزن برتر کشور از ۱۱ تا ۱۳ آذر ۱۴۰۴ در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار میشود.
توتونچی افزود: سیدایمان دلیل حیرتی و محمدعلی متقیان (مربی)، احسان سلیمانیان (آنالیزور) و جعفر رنجبران (سرپرست) کادر فنی این اردو را تشکیل میدهند.
وی با اشاره به محبوبیت دوچرخهسواری در میان جوانان مهابادی، از شهروندان خواست در پویش «سهشنبههای بدون خودرو» مشارکت کنند.