دعوت دو رکاب‌زن مهابادی به اردوی استعدادیابی تیم ملی

رییس هیات دوچرخه‌سواری مهاباد اعلام کرد: احسان خیاطی و میران خاتمی با کسب نتایج برتر در مسابقات استعدادهای برتر تبریز، به اردوی استعدادیابی تیم ملی دعوت شدند.