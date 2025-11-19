رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش، از اجرای طرح‌های تازه در زمینه کیفیت‌بخشی آموزشی، ارتقای جایگاه معلمان و توسعه فعالیت‌های تربیتی و فرهنگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش، در جمع خبرنگاران در قزوین گفت: در ارزیابی اخیر، برخی مدارس استان از امتیازات بالاتری برخوردار شدند که نشان‌دهنده روند مثبت کیفی‌سازی در این بخش است.

محمودزاده با اشاره به سیاست‌ها و مأموریت‌های سالانه این حوزه افزود: یکی از برنامه‌های مهم، طرح «رصد و مداخله» برای ارتقای کیفیت آموزشی مدارس غیردولتی است. این طرح با برگزاری آزمون‌های استاندارد در پایه‌های یازدهم و دوازدهم، اشکالات آموزشی را شناسایی کرده و با کلاس‌های تقویتی برای دانش‌آموزان و توانمندسازی معلمان، به رفع آن‌ها می‌پردازد.

وی همچنین از اجرای طرح ۳۰ ساعته شدن معلمان مدارس غیردولتی خبر داد و گفت: این طرح شامل پرداخت حقوق بر اساس ۳۰ ساعت کار و بیمه کامل ۳۰ روزه است که از امسال به‌طور رسمی استقرار می‌یابد.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: معلم عنصر اصلی در مدرسه است و ارتقای منزلت و معیشت او به بهبود جریان آموزش منجر خواهد شد.

وی در ادامه به برنامه‌های فرهنگی و تربیتی اشاره کرد و افزود: امسال تمرکز ویژه‌ای بر کنشگری‌های تربیتی و فرهنگی داریم تا دانش‌آموزان با شاخص‌های سند تحول بنیادین، از نظر علمی، اخلاقی و اعتقادی رشد یابند.

محمودزاده در پایان خاطرنشان کرد: ساختار مدارس غیردولتی همسو با سیاست‌های وزارت آموزش و پرورش حرکت می‌کند و برنامه‌ریزی‌های لازم برای ارتقای سطح آموزشی و پرورشی در استان در حال اجراست.