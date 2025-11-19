پخش زنده
دو نماینده ملی پوش اسلحه سابر کشورمان از صعود به مرحله نیمه پایانی رقابت های شمشیربازی بازی های همبستگی اسلامی بازماندند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابتهای شمشیربازی اسلحه سابر انفرادی مردان بازیهای همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ به میزبانی شهر ریاض کشور عربستان، دو نماینده ایران با شکست مقابل حریفان خود از صعود به مرحله نیمهنهایی باز ماندند.
محمد فتوحی در دیدار مرحله یک چهارم نهایی برابر کودریزوف ازبکستان قرار گرفت؛ جدالی نزدیک که در نهایت با برتری ۱۵ بر ۱۲ ازبکستان به پایان رسید و فتوحی نتوانست به جمع چهار نفر برتر برسد.
در دیگر مسابقه، علی پاکدامن در یکی از حساسترین دیدارهای مرحله انفرادی به مصاف فارس فرجانی از تونس، نایبقهرمان المپیک، رفت. پاکدامن در رقابتی بسیار نفسگیر و نزدیک عقب افتادگی خود را جبران کرد و ۱۳ بر ۱۲ هم پیش افتاد، اما نتوانست برتری خود را حفظ کند و در نهایت با حساب ۱۵ بر ۱۳ مقابل حریف عنواندار خود شکست خورد و از صعود به نیمهنهایی باز ماند.