نماینده وزیر کشور و مسئول هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری گفت: تمرکز وزارت کشور بر آموزش مستمر اعضای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، علی بابایی، در نشست استان قم با تأکید بر اهمیت آموزش مستمر اعضای هیأت‌ها و کارکنان دبیرخانه‌ها، از برنامه‌ریزی برای گسترش دوره‌های آموزشی در استان‌ها خبر داد و نقش استان قم را به‌عنوان نخستین میزبان این برنامه‌ها برجسته کرد.

وی در این نشست با تأکید بر ضرورت توجه جدی به آموزش مستمر اعضای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، گروه‌های تحقیق و کارکنان دبیرخانه‌ها، افزود: یکی از خلأ‌های مهم و آسیب‌های شناسایی‌شده در سطح کشور، ضعف در حوزه آموزش تخصصی است. همین امر موجب شد موضوع آموزش در اولویت وزارت کشور قرار گیرد.

نماینده وزیر کشور و مسئول هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اشاره به برگزاری نخستین نشست آموزش تخصصی در زمینه هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری افزود: مقرر شد استان‌ها به‌صورت منطقه‌ای یا مستقل، جلسات آموزشی هدفمند برگزار کنند و اعضای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در سایر دستگاه‌ها نیز برای استفاده بیشتر دعوت شوند.

بابایی در ادامه با تأکید بر نقش محوری آموزش در ارتقای عملکرد هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، اظهار داشت: هدف ما این است که برنامه‌های آموزشی را در استان قم به‌عنوان نخستین استان، گسترده‌تر و منسجم‌تر از سال‌های گذشته پیش ببریم.

وی با اشاره به شرایط اخیر و محدودیت‌هایی که در برخی بخش‌ها به دلیل افزایش فشار کاری به وجود آمده است، افزود: در تلاشیم دامنه این آموزش‌ها در استان‌های دیگر نیز توسعه یابد تا تمام دستگاه‌هایی که در چارچوب هیأت‌های رسیدگی به تخلفات فعالیت می‌کنند از راهبرد‌های حقوقی و تخصصی بهره‌مند شوند.

نماینده وزیر کشور و مسئول هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری سخنان خود را با تأکید مجدد بر ضرورت استفاده حداکثری از این ظرفیت آموزشی به پایان رساند و گفت: امیدواریم این نشست آغاز دوره‌ای جدید در حوزه آموزش و توانمندسازی اعضای هیأت‌های تخلفات اداری باشد.