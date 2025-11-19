مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای خوزستان با بیان اینکه طرح ایران ماهر به‌عنوان یک راهبرد ملی برای توسعه مهارت مطرح شده است، گفت: توسعه زیرساخت‌های آموزش فنی و حرفه‌ای بخش جدایی‌ناپذیر از تحقق طرح ایران ماهر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهرام ملایی هزاروندی با اشاره به طرح «ایران ماهر» که برای نخستین بار از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان یک راهبرد ملی برای توسعه مهارت مطرح شده است، اظهار کرد: اجرای این رویکرد می‌تواند مسیر مهارت‌آموزی را در کشور متحول کند و زمینه ارتقای کیفیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را فراهم آورد.

وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات موجود ریشه در عقب‌ماندگی‌های گذشته در حوزه مهارت‌آموزی دارد، افزود: یکی از چالش‌های مهم، حذف دو درصد حق کارآموزی در جریان تجمیع برخی پروژه‌ها بود؛ در حالی که این منابع نقش تعیین‌کننده‌ای در بودجه مراکز، به‌ویژه برای تقویت معیشت کارکنان و توسعه زیرساخت‌ها داشت.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده و از طریق همراهی نمایندگان، بخشی از احکام و مصوبات لازم برای احیای منابع پایدار مهارت‌آموزی به نتیجه رسیده است، اما تخصیص بودجه همچنان نیازمند توجه جدی است. سازمان نیز با وجود محدودیت منابع داخلی، این موضوع را در سطح ملی دنبال می‌کند.

ملایی هزاروندی همچنین با قدردانی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌دلیل حمایت از برنامه‌های توسعه مهارت و توجه به سیاست‌های اجتماعی بیان کرد: توسعه زیرساخت‌های آموزش فنی و حرفه‌ای بخش جدایی‌ناپذیر از تحقق طرح ایران ماهر است و با همراهی دستگاه‌ها و حمایت دولت، می‌توان روند ارتقای مهارت در استان را سرعت بخشید.

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای خوزستان تاکید کرد: هدف ما ارتقای کیفیت خدمات، بهبود معیشت و ایجاد نظم و شفافیت در امور است. این مسیر با همدلی، هم‌افزایی و تلاش مشترک همه همکاران محقق خواهد شد».