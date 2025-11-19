امروز: -
وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۴/۰۸/۲۸

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۲۸- ۱۷:۰۱
خبرهای مرتبط

تداوم وارونگی دما در مناطق پرتردد

کیفیت هوای یزد در وضعیت «زرد» قرار گرفت

انباشت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا از فردا در قم

شرایط جوی پایدار و یکنواخت در خراسان جنوبی

 احتمال انباشت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در استان قزوین 

وزش باد شدید در سواحل و فراساحل بوشهر ادامه دارد

برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوای کشور ، پایداری هوا
