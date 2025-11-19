به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی بویری با اشاره به برکات معنوی حضور شهدا، بر ضرورت آشنایی نسل امروز با فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد.

وی ضمن قدردانی از تلاش دستگاه‌های اجرایی، خواستار آمادگی کامل مجموعه‌ها برای اجرای مصوبات شد و افزود: برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر شهدای گمنام، مایه خیر و برکت در کار‌ها است. انتظار می‌رود کلیه دستگاه‌ها با نهایت توان و دقت در اجرای مصوبات مشارکت کنند تا هیچ‌گونه ناهماهنگی در روند برگزاری مراسم رخ ندهد.

سرپرست فرمانداری اهواز در ادامه بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: تمام ظرفیت‌های اجرایی باید پای کار باشد و مسئولیت‌ها در کوچک‌ترین جزئیات برنامه از جمله اطلاع‌رسانی، فضاسازی محیطی، تأمین اقلام و استقرار تجهیزات به‌صورت دقیق مکتوب و مصوب شود تا روند اجرا شفاف و قابل پیگیری باشد.

بویری همچنین از تهیه طرح ترافیکی توسط راهنمایی و رانندگی برای خیابان‌های منتهی به محل برگزاری مراسم و اطلاع‌رسانی آن به شهروندان خبر داد.

وی با اشاره به نظارت مستقیم خود بر بخش‌های مرتبط با فرمانداری، ابراز امیدواری کرد که با هماهنگی حداکثری، این مراسم به بهترین شکل برگزار شده و اثر معنوی آن در دل‌های مردم، به‌ویژه جوانان، جاری شود.

بر اساس اعلام فرمانداری اهواز، پیکر مطهر هشت شهید گمنام دوران دفاع مقدس، روز دوشنبه سوم آذرماه ۱۴۰۴، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه (س)، از چهار راه امام تا حسینیه ثارالله در اهواز تشییع می‌شود.

همچنین، پیکر پاک این شهدا در چهار نقطه مختلف به شرح زیر به خاک سپرده خواهند شد:

دوشنبه ۳ آذرماه: ساعت ۱۲:۳۰ در سازمان قضائی نیرو‌های مسلح و ساعت ۱۵:۳۰ در حوزه علمیه الغدیر.

سه‌شنبه ۴ آذرماه: ساعت ۱۱ صبح در محل قرارگاه منطقه‌ای جنوب غرب نزاجا.

جمعه ۷ آذرماه: پس از اقامه نماز جمعه در محل مصلای مهدیه امام خمینی (ره).