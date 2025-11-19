استاندار قم گفت: دستگاه های حوزه انرژی استان قم، براساس تکالیف برنامه هفتم و بیش از برنامه، برنامه مدیریت مصرف خود را ظرف ۷۲ ساعت برای تصویب به قرارگاه مدیریت مصرف و پایش انرژی استان ارسال نمایند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این جلسه علاوه بر مهندس بهنام‌جو استاندار قم، مهدی متقیان قائم‌مقام قرارگاه مدیریت مصرف و پایش انرژی استان، خسرو سامری معاون عمرانی استانداری قم، روح‌الله ابراهیمی معاون اقتصادی استانداری قم، امیرعباس بقایی فرماندار قم و برخی دیگر از مسئولان نیز حضور داشته و به بررسی مسائل مربوط به مصرف انرژی در استان قم پرداختند.

در این جلسه براساس دستور استاندار، مقرر شد دستگاه های حوزه انرژی استان قم، براساس تکالیف برنامه هفتم و بیش از برنامه، برنامه مدیریت مصرف خود را ظرف ۷۲ ساعت برای تصویب به قرارگاه مدیریت مصرف و پایش انرژی استان ارسال نمایند.

همچنین در این جلسه مقرر شد توسط شرکت توزیع برق استان، پیگیری لازم برای اجرای طرح تعویض چراغ‌های گازی محوطه ادارات با چراغ های کم مصرف و پر بازده و تعویض چراغ‌های گازی استان به تعداد حدود ۱۰۰ هزار شعله و تبدیل به چراغ کم مصرف و پر بازده انجام شود.